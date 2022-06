Laatste infodag hogeschool Odisee: studenten maken zelf jongeren wegwijs

Sint-Niklaas Dieven aan de haal met exclusieve step van andersvali­de Johan (44): “Dit was geen speeltje. Dit was mijn vrijheid”

Johan Muylle (44) heeft via sociale media een noodkreet geslaakt nadat zijn elektrische step gestolen werd. Dat gebeurde afgelopen zondag op de parking van Euroshop in Sint-Niklaas. “Het is niet zomaar een step”, legt hij uit. “Ik ben andersvalide en heb die step gewoon nodig. Het is mijn herwonnen vrijheid die nu weer afgenomen is door dieven.”

