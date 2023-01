Kunstenfestival De Nacht onder massale belangstelling van start: bezoekers genieten van meer dan 100 performances

Sint-Niklaas Lea (101) is ‘oudste turnlera­res’ van het land: “Uitzonder­lijk hoe actief en dynamisch ze nog is”

Lea Collier wordt volgende maand 102 jaar, en is zonder twijfel de oudste turnlerares van ons land. Elke maand geeft ze de bewoners van de serviceflats in Residentie Silva in Sint-Niklaas nog turnles. Zelf verblijft ze in woonzorgcentrum Hofstede.

