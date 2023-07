Kunstenaars Niko en Lut bestolen tijdens vakantie in Frankrijk: “In een klap ons hele digitaal archief kwijt”

Maand rijverbod voor buschauf­feur die betrapt wordt met gsm achter het stuur

Een buschauffeur die al zwalpend op de E17 betrapt werd met de gsm in de hand, moet zijn rijbewijs een maand inleveren. Hij was één van de ruim dertig chauffeurs die tijdens de recente gsm-campagnes van de politie tegen de lamp liepen en maandag voor de politierechtbank in Sint-Niklaas moesten verschijnen.