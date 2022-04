Kreupel katje uit oorlogsgebied krijgt nieuwe thuis in Belsele, maar wacht nog lange reis

De twee jaar oude poes Micky viel een half jaar geleden zes verdiepingen naar beneden in het door oorlog geteisterde Syrië, en is deels verlamd en incontinent. De kat moet meestal luiers dragen en sleept zich voort over de grond. Omdat de eigenaars de poes willen laten inslapen, trok dierenorganisatie Animals Syria zich het lot van Micky aan. Ze deed een oproep naar een pleeggezin, en kreeg gehoor bij dierenopvangcentrum Rata’s Animal Center in Belsele. “We konden gewoon niet wegkijken”, zegt Ines Nicque van Rata’s. “We hebben nog een plaatsje vrij voor Micky in ons hart en ons tehuis. Maar voor hij zijn nieuwe leventje bij ons kan starten, moet hij nog heel veel testen en een lange reis afleggen. Alle hulp is meer dan welkom. Maar samen met Animals Syria gaan we dit kunnen.”