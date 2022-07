Kortsluiting in ondergrondse hoogspanningskabel: buurt opgeschrikt door kleine explosie

Sint-Niklaas Feesten ‘onder het water’: 75.000 blauwe lintjes zorgen voor instant vakantiege­voel op Sint-Nicolaas­plein

Het Sint-Nicolaasplein in Sint-Niklaas is sinds vandaag overdekt met een golvende, ruisende waterpartij. Daar lijkt het in elk geval op, want met 75.000 wapperende blauwe lintjes is het plein helemaal in zomerstemming. En er is ook muziek, want het podium ontvangt twee maanden lang 21 (lokale) bands en artiesten.

30 juni