Korenslang kruipt rond op parkeerplaats turncentrum: “Niet duidelijk of reptiel ontsnapt dan wel gedumpt was”

De Klinge Golf van solidari­teit voor wielren­ster Yoica (28) die voet verloor bij verkeerson­ge­val: “Een hart onder de riem na zware mentale en fysieke opdoffers”

“Mijn dankbaarheid is enorm." Honderden mensen hebben in De Klinge bij Sint-Gillis-Waas een benefiet bijgewoond voor wielrenster Yoica De Kock (28). Zij verloor een voet bij een zwaar verkeersongeval, maar wil zo snel mogelijk opnieuw op de fiets. Voor aanpassingen aan haar huis en de aankoop van sportprotheses is evenwel héél wat geld nodig. Vrienden en buren springen in de bres.

11 september