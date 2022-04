Koppel viert huwelijksreis met vrijwilligerswerk in Zuid-Afrika: “We hadden alles al, en wilden écht iets nuttig doen”

Geen wittebroodsweken al luierend onder een palmboom voor Dylan en Mario uit Sint-Niklaas. Het echtpaar gaf elkaar in juli van vorig jaar het jawoord en koos voor een andere manier om hun trouwerij te vieren. “Toen we in het huwelijksbootje stapten, woonden we al samen”, vertelt Dylan. “We hadden dus al alles en vroegen geen cadeaus, maar geld aan onze familie. Niet voor onszelf, maar voor een vrijwilligersproject in Zuid-Afrika. We wilden echt een nuttige huwelijksreis doen.”

Lokale jeugd onderwijzen

Dylan en Mario kozen voor het project van de Daktari Bush School Orphanaga in Hoedspruit, de ‘safarihoofdstad’ van Zuid-Afrika. Dat is een natuurweeshuis in het Kruger Park dat werd opgericht in 2006 en de opvang van dieren combineert met het opvoeden en onderwijzen van lokale jongeren. Nadat de coronacrisis geluwd was namen Dylan en Mario meteen het vliegtuig naar daar voor een verblijf van twee weken. “We geven momenteel les aan kinderen van de omliggende dorpen over het milieu en de dieren en geven seksuele voorlichting”, legt Dylan uit. “In het reservaat worden dieren opgevangen die niet kunnen overleven in het wild. We leren de kinderen hoe ze die moeten verzorgen zodat ze later ook in een wildreservaat kunnen gaan werken. We werken hier samen met vrijwilligers van over heel de wereld. Dit project is ideaal voor ons. We kunnen doen wat we beiden leuk vinden. Voor Mario is dat werken met kinderen, voor mij werken met dieren. Het is prachtig om deel te kunnen uitmaken van een project als dit.”