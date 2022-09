Komst van nieuw skateterrein achter sporthal De Klavers stuit op protest: “Derde van speelzone wordt ingepalmd”

Temse Bestuurder met voorlopig rijbewijs en twee passagiers negeert bevelen van politie en vlucht weg

David A. uit Temse stond vrijdagochtend in de politierechtbank in Dendermonde terecht nadat hij de bevelen van de politie negeerde en wegvluchtte. “Ik had niet gezien dat de politie mij aan de kant wou zetten”, verklaarde A.

