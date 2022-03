Knip in Regentieplein, Zamanstraat wordt éénrichtingsverkeer: nieuw plan moet einde maken aan straatraces en onveilig verkeer

Sint-NiklaasEen nieuw plan voor een winkelwandellus in de buurt van het Regentieplein moet de wijk veiliger en toegankelijker maken. Blikvangers zijn een knip van het verkeer op het Regentieplein en éénrichtingsverkeer in de Zamanstraat. Daarmee moet er een einde komen aan straatraces en kruisend (zwaar) verkeer. “Slechter dan hoe de situatie nu is, kan niet”, juicht horeca-uitbater Jo Van Bockstal het nieuwe plan toe.

Veiliger, mooier en toegankelijker. Dat moeten de centrumstraten worden die door het stadsbestuur opgenomen en heraangelegd worden in winkelwandellussen. De eerste lus van de Richard Van Britsomstraat en Collegestraat is ondertussen afgerond. De tweede lus die de buurt van het Regentieplein aanpakt staat als volgende op het programma. “We legden de bewoners drie scenario’s voor”, schetst schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). “In totaal 115 mensen gaven ons hun mening. Aan de hand daarvan stelden we een plan op voor de wijk, dat opnieuw door iedereen beoordeeld kan worden.”

Opvallende wijzigingen in het nieuwe plan zijn de knip van het Regentieplein en éénrichtingsverkeer in de Zamanstraat. Wie met de auto van de Houtbriel naar het Regentieplein wil zal een lus moeten maken via de Ankerstraat en de Regentiestraat. Het plein doorsteken zal niet meer mogelijk zijn. “Er liepen zeker tijdens de coronaperiode heel veel meldingen binnen van straatraces op het Regentieplein”, aldus Hanssens. “Door het plein te knippen zal dat niet meer mogelijk zijn. Het plein zelf zal daardoor ook veel bereikbaarder worden. De invoering van éénrichtingsverkeer in de Zamanstraat zal voor meer verkeersveiligheid zorgen. De straat is te smal voor tweerichtingsverkeer, waardoor bestuurders bij het kruisten op het voetpad worden gedwongen. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties voor zwakker weggebruikers.”

Volledig scherm De Zamanstraat krijt in het nieuwe plan éénrichtingsverkeer van het Regentieplein richting Ankerstraat. © bfs

Het Regentieplein wordt in de nieuwe plannen geknipt tussen het kruispunt van de Zamanstraat en de Regentiestraat. Verkeer in beide richtingen in de Zamanstraat is alleen nog mogelijk in het stuk tussen de Houtbriel en Zwijgershoek.

Volledig scherm Het Regentieplein wordt 'geknipt' tussen Bar Marcel en de Regentiestraat © bfs

Het nieuwe plan wordt alvast goed onthaald door horeca-uitbater Jo Van Bockstal van Bar Marcel op de hoek van het Regentieplein met de Zamanstraat. “Slechter dan hoe de situatie nu is, kan eigenlijk niet”, zegt hij. “Al sinds de opening van onze zaak vier jaar geleden krijgen we regelmatig af te rekenen met machogedrag en straatraces op het plein. Dat is niet alleen storend maar vooral ook onveilig. Net zoals de huidige situatie in de Zamanstraat. Ik hou mijn hart vast telkens wanneer gezinnen met kinderen mijn zaak verlaten. Ze komen terecht tussen zwaar verkeer dat elkaar kruist en heel de rijbaan en het voetpad inneemt. Het voorstel om éénrichtingsverkeer in te voeren en het plein te knippen, kan ik alleen maar toejuichen.”

Op dinsdag 10 mei staat er een nieuw overlegmoment gepland met de buurtbewoners over het plan. De uitvoering van het definitieve ontwerp met de heraanleg van de straten is voorzien voor volgend jaar.

Volledig scherm Het nieuwe plan voor de winkelwandellus rond het Regentieplein © bfs

Volledig scherm Het Regentieplein © bfs

Volledig scherm Komende vanuit de Zamanstraat het Regentieplein opdraaien wordt in het nieuwe plan onmogelijk © bfs