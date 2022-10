Klopjacht op chauffeur die op de vlucht slaat bij controle

De achtervolging startte in de Ankerstraat in Sint-Niklaas. Een patrouille merkte zaterdagavond rond 20.40 uur een voertuig met Britse nummerplaat op dat al een paar keer geseind stond voor openstaande boetes. Toen de agenten tot controle wilden overgaan, gaf de chauffeur echter plankgas. Het kwam vervolgens tot een kilometerslange achtervolging tot in de Ruisstraat in Tielrode. Daar volgde een kleine aanrijding met een politiewagen. De bestuurder liet zijn auto achter en vluchtte te voet verder weg door de velden. Een passagier in de auto bleef achter en werd opgepakt. De bestuurder is geen onbekende voor de politie. Hij rijdt dan wel met een Britse nummerplaat maar het gaat om iemand die in Sint-Niklaas woont en al een gevuld strafblad heeft. Verschillende ploegen kwamen zaterdagavond in bijstand om te helpen zoeken in de velden maar de man kon ontsnappen. Hij wordt verder opgespoord.