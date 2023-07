Klompenmonument Nieuwkerken exemplaar rijker: “Teller staat op 729 klompen”

Oldskool Waasland laat legendari­sche dancings herleven tijdens reüniefes­ti­val: “Vroeger had bijna elke gemeente wel een eigen discotheek”

Op de nationale feestdag kan men dit jaar nog eens alle remmen losgooien op het nieuwe festival Oldskool Waasland. Op twee podia in The Lakehouse in Stekene staan een tiental legendarische dj’s die ooit het mooie weer maakten in het Wase uitgaansleven.