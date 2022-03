King George in de prijzen met ontwerp voor Yalo Boutique Hotel: “Ontwerp dat midden houdt tussen luxe, rock-‘n-roll en een vleugje vintage”

Sint-Niklaas/GentHet interieurbureau King George uit Sint-Niklaas is in de prijzen gevallen maar zowel het concept als interieur van het nieuwe Yalo Boutique Hotel in Gent. Een professionele jury riep hun ontwerp uit tot ‘Best New Hotel Design 2022’

Sinds oktober vorig jaar is Yalo Boutique Hotel in hartje Gent dé nieuwe hotspot van de Arteveldestad. Creatief agentschap King George, gespecialiseerd in interieur, design, architectuur en food, werkte maar liefst 4 jaar lang aan het concept en interieur van dit hotel.

De New Hotel Awards 2022 pikten Yalo uit alle nieuwe Belgische hotels die in 2020 én 2021 gerealiseerd werden en riepen het uit tot ‘Best New Hotel Design 2022’. Met deze award liet King George andere nieuwe hotels van onder meer Radisson, Van der Valk en Marriot achter zich als het over interieurdesign ging. De jury loofde het agentschap voor zijn vernieuwende kijk op de hotelscène door een ontwerp dat het midden houdt tussen luxe, rock-‘n-roll en een vleugje vintage. Alle 92 kamers hebben een eigen identiteit die doorheen het hele hotelconcept een andere interpretatie kregen. Momenteel werkt King George nog aan de Yalo Rooftop Bar, die later dit voorjaar ook de deuren zal openen. Ook hier wordt een vernieuwende visie op het design verwacht.

Volledig scherm © rv/Alexandre Van Battel

Kosmopolitische plek

“Met Yalo hebben we een kosmopolitische plek willen creëren die ook in Parijs, Londen of Tel Aviv kon liggen”, zegt Nicolas Block, creatief directeur van King George. “De unieke mix tussen locals, zakenmensen en toeristen in een hotelconcept laten fluctueren is nog nooit in België gelukt. 6 maand na de opening stellen we vast dat Yalo een restaurant en bar met hotel is, en niet omgekeerd. En dat is een unicum op de Belgische markt.”

Ook hotelbar in de prijzen

Yalo viel ook in de prijzen voor hun bar met de award voor ‘Best New Hotel Bar 2022’. De bar en het restaurant werden eveneens door King George ingericht, maar uiteraard zijn het ook de geserveerde cocktails onder leiding van Joeri D’Heuvaert (winnaar van Diageo World Class Bartender of the Year) die de jury konden verleiden.

Voor King George is het niet de eerste keer dat hun ontwikkelde concepten in de prijzen vallen. Zo won het agentschap al verschillende awards in London voor retailconcepten én kreeg het enkele Belgian Event Awards voor belevingsevents die ze voor hun klanten hebben georganiseerd.

Volledig scherm © rv/Alexandre Van Battel