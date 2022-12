Kind en oppas bevangen door CO door slecht werkend verwarmingstoestel

De vrouw sloeg omstreeks 12.30 zelf alarm toen het kind, waarop ze aan het oppassen was, onwel geworden was en ze zichzelf plots ook niet goed voelde. De brandweer en een ziekenwagen kwamen ter plaatse. In de woning werd een verhoogde co-waarde gemeten als gevolg van een slecht werkend verwarmingstoestel. Beiden werden naar het ziekenhuis overgebracht, maar hun toestand was gelukkig niet levensbedreigend. Door het koude en windstille weer is het gevaar op CO-vergiftiging groter. Alle verwarmingstoestellen die werken op basis van een vlam kunnen een gevaar zijn, zeker als ze slecht of niet onderhouden zijn.