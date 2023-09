KIJK. Vader wil luchtballonnen van dichterbij bekijken en steekt treinsporen over met dochtertje op schouders

Het voorval gebeurde woensdag rond 19 uur. Een vader was hand in hand met zijn dochter over de sporen gewandeld in he Europark-Zuid om zo dichterbij enkele luchtballonnen te geraken. “Maar de man besefte plots dat hij zijn gsm was vergeten om foto’s te maken en stak de spoorweg opnieuw over om die te gaan halen”, zegt een getuige, die heel het voorval filmde. “Zijn dochter liet hij alleen achter op de spoorwegberm. Daarna keerde hij met zijn gsm in de hand terug naar het kind, waarbij hij opnieuw over de sporen liep. Vervolgens bleek hij wel te beseffen dat het niet veilig was en hij nam hij zijn dochter op zijn schouders. Zo liepen ze samen nog een keer over de sporen.”