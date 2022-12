Kevin laat bezoekers Waasland Shopping proeven van ballonvaren: “Nu het moment om vlucht te boeken vooraleer gasprijzen worden doorgerekend”

Sint-Niklaas is al jarenlang het mekka van de ballonvaart. Bezoekers die vandaag hun inkopen doen in Waasland Shopping, krijgen alvast een voorsmaakje. “Iedereen die wil kan instappen in één van onze grote ballonmanden”, zegt zaakvoerder Kevin Rodrigus van Quality Ballooning. “De interesse in ballonvluchten is groot, en blijft stijgen. Het is ook nú het moment om nog een vlucht te boeken, want vanaf volgend jaar worden overal de gestegen gasprijzen doorgerekend.”