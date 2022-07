Ketnet Zomertour in extremis afgelast door materiaalproblemen bij podiumbouwer: “Dit had topdag moeten worden voor onze zomerkermis”

Sint-NiklaasEr werden in Sint-Niklaas vandaag een paar duizenden joelende kinderen verwacht voor de aftrap van de Ketnet Zomertour maar in extremis heeft de organisatie de stekker er moeten uittrekken. Aan de basis liggen materiaalproblemen bij de podiumbouwer. Het stadsbestuur en Vrt bekijken of ze samen juridische stappen kunnen zetten.

De Grote Markt van Sint-Niklaas moest zaterdag 9 juli de eerste halte worden van de nieuwe Ketnet Zomertour. Vanaf 14 uur moest het marktplein een festivaldorp zijn, gevuld met duizenden kinderen. Helaas zal er niemand kunnen dansen met #Likeme, de ketnetwrappers leren kennen of op de foto gaan met de Nachtwacht. Het hele festival werd enkele uren voor de stap namelijk plots geannuleerd.

Geen alternatief

Op het marktplein stonden twee vrachtwagens klaar van de podiumbouwer maar blijkbaar niet met het materiaal dat vereist was. “We begrijpen zelf ook niet hoe dit is kunnen gebeuren”, zucht schepen van evenementen Ine Somers (Open Vld). “Je zou toch verwachten dat dit allemaal goed gepland is. Maar met een half podium zijn we natuurlijk ook niks. De twee vrachtwagens zijn dan maar terug vertrokken. En enkele uren voor de start een alternatief vinden, is onbegonnen werk. We hebben als stad zelf wel een podium maar er komt veel meer bij kijken zoals de geluids- en lichtinstallatie. De organisatie had dus geen andere keuze dan annuleren.”

Juridische stappen

Ook bij Vrt zijn ze behoorlijk misnoegd over deze gang van zaken. “We hebben intussen al kort besproken om samen verdere stappen te zetten”, kondigt de schepen aan. “Er kan altijd iets foutlopen maar hier is toch meer aan de hand. Van een professionele partner verwacht je dat alles in orde zal zijn op de dag van een evenement. Door het in extremis te moeten afgelasten, rest ons ook geen tijd meer om een alternatief programma samen te stellen. De kinderen maar ook de foorkramers zijn de dupe. De Ketnet Zomertour was normaal gezien het hoogtepunt van de jaarlijkse zomerkermis. Dat er ook nog eens zo’n mooi weer is vandaag, maakt de pil nog bitterder om slikken.”

Bezoekers informeren

Vrt en de stad Sint-Niklaas proberen nu zoveel mogelijk mensen te informeren via hun eigen websites en sociale media. Het is nog afwachten wat de gevolgen zullen zijn voor de rest van de Ketnet Zomertour. Er staan immers nog vijf andere steden op het programma in juli en augustus. “Voor de editie van morgen in Zeebrugge doen we er alles aan om deze toch te laten plaatsvinden”, laat Vrt weten.

