Kemphanen gaan elkaar te lijf met metalen staven: wildeman kalmeert pas na spuitje van spoedarts

In een rijhuis in de Moerlandstraat, vlakbij de Parklaan in Sint-Niklaas, gingen vrijdagavond twee mannen elkaar te lijf met ijzeren stangen. De politie moest één van de twee op straat met geweld overmeesteren.

De twee geweldenaars zetten de buurt vrijdagavond even voor zeven volledig op stelten. Tijdens het gevecht sloegen ze in het huurhuis alles kort en klein. Een van de twee liep gewapend met een ijzeren staaf als een wilde op straat. Hij had verschillende snijwonden en bloedde hevig aan een arm en het hand. Zes patrouilles rukten uit. Toen de politie aankwam had de man ook reeds de voorruit van het huurhuis aan diggelen geslagen. Hij was duidelijk zwaar dronken en wellicht onder invloed van drugs. De agenten konden de man overmeesteren en tegen de grond duwen. Hij bleef zich verzetten en een spoedarts kwam ter plaatse om hem een kalmerende inspuiting te geven. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In het huis troffen de agenten de tweede man aan. Hij verzette zich niet en werd geboeid overgebracht naar het politiebureau. Volgens de buurtbewoners terroriseert de wildeman al geruime tijd de straat. Elke avond is het kabaal en ruzie in het huis, wordt er gevochten en worden er zaken vernield. Wellicht speelt alles zich af in het drugsmilieu.