Kanker houdt Prins Marc 2 (70) niet tegen op carnaval in Belsele

Marc ‘Opa’ Van Landeghem werd vlak voor de stoet in de bloemetjes gezet in het gemeentehuis van Belsele samen met zijn dochter en de kindercarnavalsprins en –prinses: Liam Verhaege en Roxanne Klnovsky en de carnavalskeizer Gilbert De Vos. “Ik kreeg recent nog het slechte nieuws dat mijn kanker verder is uitgezaaid, maar het houdt me niet tegen om hier vandaag te zijn. Op 8 april zet ik trouwens ook nog mijn schouders onder een schlagerfestival met Margriet Hermans”, zegt Prins Marc 2. “Dat mijn dochter aan mijn zijde staat doet me deugd. 28 jaar geleden, toen ik voor de eerste keer tot Prins werd verkozen was ze ook al mijn eredame.”