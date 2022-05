Kandidaat-koper gaat aan de haal met auto: bestuurder crasht na achtervolging door politie

De feiten vonden plaats vrijdagavond om 19.15 uur. Een man had zich aangemeld op een adres in de Breedstraat in Sint-Niklaas waar een auto te koop stond. Toen hij alleen in de wagen zat reed hij er mee weg. Het slachtoffer verwittigde meteen de politie. De nummerplaat van de auto werd geseind en opgemerkt in Antwerpen. Daar zette de politie een achtervolging in. De bestuurder gaf plankgas en sloeg op de vlucht. Hij reed daarbij een fietser aan die lichtgewond werd. Ook een politieauto werd aangereden. Uiteindelijk reed de bestuurder met de wagen in een berm en kon hij ingerekend worden.