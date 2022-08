Kampioenschap Muurke Klop voor het eerst op Grote Markt: “De techniek? Gewoon hárd op de bal kloppen”

Sint-NiklaasDe eerste editie van het Provinciaal Kampioenschap Muurke Klop heeft zaterdagmiddag meer dan 30 spelers naar de Grote Markt van Sint-Niklaas gelokt. Die streden verspreid over twee muren voor de overwinning in het vooral vanop de speelplaats bekende kaatsspel.

De regels van muurke klop zijn eenvoudig: een bal met één bots op de grond tegen een muur slaan, in de hoop dat de volgende in de rij niet meer hetzelfde kan doen. Nadat 12 jaar geleden voor de eerst keer een Belgisch Kampioenschap werd georganiseerd voor de sport, heeft Sint-Niklaas sinds dit weekend ook haar tornooi beet. Met een Provinciaal Kampioenschap lokten organisatoren Alwyn Wymeersch, Tim De Boom en Steven Aelbrecht zaterdagmiddag meer dan 30 spelers naar de Grote Markt. Die namen het verspreid over verschillende ronden en twee speelmuren in gemengde formaties tegen elkaar op.

Organisator Alwyn Wymeersch houdt de score bij tijdens een rondje muurke klop

“Een specifieke voorbereiding op de wedstrijden is er als speler eigenlijk niet”, vertelt Alwyn. “Met een bal en een paar vrienden een muur opzoeken is het enige dat je kan doen. Muurke klop is een sport die iédereen kan. Hoewel mensen die balsporter zoals bijvoorbeeld volleybal beoefenen wel een streepje voor blijken te hebben. Hun balgevoel is iets beter. Muurke klop is vooral een reactieve sport. De tegenspelers inschatten en anticiperen op de bal die komt is heel belangrijk.”

Lisse De Bock (knielend rechts) zakte met een heel team van KSA Frassati in Nieuwkerken af naar het kampioenschap

Lisse De Bock (17) uit Nieuwkerken-Waas eindige vorig jaar derde tijdens het Belgisch Kampioenschap Muurke Klop in Nijlen. Zaterdag was ze samen met nog negen andere speler uit haar jeugdbeweging KSA Frassati in Nieuwkerken en een handvol supporters afgezakt naar de Grote Markt. Of ze een bepaalde tactiek had om te winnen? “Gewoon goed en hard op een bal kloppen, dat is wat je vooral moet kunnen”, lacht ze. “En niet te veel risico’s nemen om op het juiste moment de winnende bal te kunnen slaan.”

Lisse De Bock in actie tijdens het Provinciaal Kampioenschap op de Grote Markt

De eerste editie van het kampioenschap is voor Alwyn en de andere organisatoren alvast geslaagd. “Het is onze bedoeling om de sport bekender en toegankelijker te maken in onze regio”, klinkt het. “Volgend jaar willen we het Provinciaal Kampioenschap opnieuw hier organiseren, en nog meer mensen bereiken. We zullen ook een pak vroeger starten met onze promotiecampagne.”

Volledig scherm © bfs

Volledig scherm © bfs

Volledig scherm © bfs

Volledig scherm © bfs

Volledig scherm © bfs

Volledig scherm © bfs

