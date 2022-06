Juwelenroof in Waasland Shopping Center: inbrekersbende pakt politie in snelheid

Sint-Niklaas Stadsbe­stuur en organisato­ren op zuchtje van akkoord over Sint in de Piste op nieuwe Grote Markt: “Blij dat we in Sint-Niklaas zullen kunnen blijven”

Alles wijst erop dat het massaevenement Sint in de Piste in Sint-Niklaas zal kunnen blijven. Daar was eerder twijfel over gerezen door de heraanleg van de Grote Markt. Met uitzondering van een paar punten en komma’s lijkt een akkoord nu zo goed als rond te zijn.

