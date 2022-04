Jurgen Bauwens verkozen als nieuwe voorzitter van Interwaas: “Samenwerking als alternatief voor fusie”

voetbal 3NA Coach Robby Buyens (SK Sint-Niklaas) emotioneel na nieuwe stap richting degradatie: “De club loopt leeg. Niemand wordt nog betaald.”

Boeken toe in de Meesterstraat. SK Sint-Niklaas liet twee verdiende punten liggen tegen Voorde-Appelterre en staat met anderhalf been in eerste provinciale. Coach Robby Buyens liep leeg na afloop: “Het is hier gedaan, hé. Ik weet niet wat er zal gebeuren met de club. Of met mij.”

11:05