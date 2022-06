Judoclub Tatamivrienden verkozen tot ‘Sportteam van het Jaar’

Sint-Niklaas Sint-Niklaas gaststad voor tweedaagse conferen­tie rond internatio­na­le samenwer­king: deelnemers uit heel de wereld zakken af naar kasteel Walburg

Een internationale delegatie met vertegenwoordigers van lokale en regionale besturen van over heel de wereld was vorige week te gast in Sint-Niklaas. De groep nam deel aan een conferentie van de ‘United Cities and Local Governments’ (UCLG) rond duurzame internationale samenwerking.

14 juni