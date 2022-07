Jos De Meyer vraagt betere signalisatie van zones 30 in de schoolomgevingen van Puivelde en Belsele

De zone 30 in de Kemzekestraat situeert zich in de omgeving van basisschool De Ritsheuvel. Het grootste deel van de Gavermolenstraat - waar basisschool Gavertje 4 is gelegen - is eveneens zone 30. “Bij snelheidscontroles die plaats vonden bij het begin of het einde van de schooldag, reed in de Gavermolenstraat 35% van de automobilisten te snel. In de Kemzekestraat was 31% in overtreding”, zegt Jos De Meyer, die bij de lokale politie de resultaten opvroeg.

“Ik pleit in de eerste plaats voor een aangepaste snelheid bij de weggebruikers, maar ook voor een betere signalisatie door het stadsbestuur.” Bij het binnenrijden van de Kemzekestraat vanuit de Marktstraat staat geen signalisatie. Daarom vraagt hij een herhalingsbord zone 30 en eveneens de aanduiding op het wegdek van de zone 30. “Sommige chauffeurs, zeker diegene die niet ter plaatse wonen, vergeten wel eens dat ze in de Marktstraat reeds in zone 30 reden.”

In de Gavermolenstraat en de Sint-Andriesstraat staan wel verkeersborden zone 30, maar zijn op het wegdek geen aanduidingen aangebracht zoals in andere straten. Ook hier vraagt De Meyer om extra signalisatie aan te brengen op het wegdek bij het begin van de zone 30, zowel komende uit de Rozenlaan, Hulstendreef of Kleemstraat. “Dit zou best gebeuren in de vakantieperiode en voor de schoolstart op 1 september. In de eerstvolgende Stadskroniek mag bovendien nog wel eens aandacht besteed worden aan de veilige schoolomgevingen in onze stad. Verkeersboetes moeten een laatste handhavingsmiddel zijn. Verkeersveilige schoolbuurten krijg je vooral door verantwoord rijgedrag van bestuurders die de signalisatie respecteren. Maar dan moet het verkeersregime natuurlijk wel voldoende ‘leesbaar’ zijn,” besluit het raadslid.

