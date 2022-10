‘Jongste schutterskoning ooit’ (13) van Koutervrienden haalt goud op provinciaal kampioenschap liggende wip

Arne De Rop was met zijn titel op het provinciaal kampioenschap in Merelbeke niet aan zijn proefstuk toe. Vorig jaar werd hij nog tot de ‘jongste schutterskoning ooit’ gekroond bij de schuttersvereniging Koutervrienden in café De Nieuwe Zwaan in Belsele. In mei van dit jaar haalde hij ook nog de derde plaats tijdens de nationale kampioenschappen.