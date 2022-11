Jongeren van Kompas stellen nieuw jeugdhuis voor: "Na 8 jaar rondzwerven in de stad eindelijk een eigen stek"

Temse Afbraak oude OCMW-ka­pel start maandag

Een aannemer start maandag 28 november met de afbraak van de oude OCMW-kapel in de Gasthuisstraat. Gedurende deze werken is er om veiligheidsreden slechts één toegang meer tot het sociaal huis en dat is via de hoofdingang in de Kouterstraat.

25 november