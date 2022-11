Jonge bestuurster gewond na klap tegen verlichtingspaal op klaverblad

Sint-Niklaas Voetbal, BMX en géén padel: plannen voor nieuw Sportkring­park bijna rond

De plannen voor het nieuwe Sportkringpark in de Watermolenstraat in Sint-Niklaas zijn bijna rond. Op de site komen er onder meer drie voetbalvelden, een BMX-piste en nog een reeks kleinere sportvelden. “Padelterreinen komen er zeker niét”, benadrukt sportschepen Peter Buysrogge. De start van de werkzaamheden is voorzien in 2023 of 2024.

2 november