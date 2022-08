Jonge bestuurder ongedeerd na zware klap tegen paal

Sint-Gillis-Waas Werd kleuter Dean (4) in flat vermoord? Reconstruc­tie moet duidelijk­heid brengen

Er lijken steeds meer aanwijzingen te zijn dat kleuter Dean Verberckmoes (4) al dood was toen Dave De Kock in januari dit jaar zijn lichaampje dumpte in Nederland. Het gerecht gaat in oktober een reconstructie houden in de flat in Sint-Gillis-Waas, waar De Kock samenwoonde met Romy W.

24 augustus