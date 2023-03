Jonge atleten AC Waasland bezetten podiumplaatsen tijdens Belgisch Kampioenschap

Geflitst met Audi RS van 90.000 euro, maar bestuurder wil toch milde straf: “Ik zit in schuldbe­mid­de­ling en vrouw is invalide”

De bestuurder van een peperdure Audi RS heeft in de politierechtbank van Sint-Niklaas een milde straf gevraagd nadat hij op de E34 was geflitst met een snelheid van 189 kilometer per uur. De man, die op de baan was met de sportwagen van zo’n 90.000 euro, gaf aan dat hij in collectieve schuldbemiddeling zit én dat zijn vrouw invalide is.