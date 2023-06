Jo De Geest legt eed af als nieuwe korpschef van lokale politie Sint-Niklaas: “Vertrouwensband opbouwen met bevolking”

PORTRET. Wie is Tamara Engels (33), het slachtof­fer van de crypto­moord? “Ze deed alles met hart en ziel”

“Ze was altijd het zonnetje in huis”, dat zeggen de vrienden en familie en vrienden van Tamara Engels (33) uit Sint-Niklaas. De jonge vrouw kwam om het leven bij een roofmoord. De daders hadden het gemunt op haar cryptomunten en lieten haar dood lijken op een wanhoopsdaad. Haar omgeving wist direct dat er iets niet klopte: “Tamara zag te veel het mooie in het leven.” Een portret van een goedlachse dame die in gruwelijke omstandigheden het leven liet.