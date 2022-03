Jef Maes (PVDA) stapt uit gemeenteraad, Chris Wauman volgt op: “Maar ik blijf politiek actief”

Jef Maes werd in 2018 als eerste en enige kandidaat voor PVDA verkozen in de gemeenteraad van Sint-Niklaas. Vier jaar later, uitgerekend op de dag van zijn 67ste verjaardag, kondigt hij zijn afscheid aan. “Ik geef met plezier de fakkel door”, zegt hij. “Door te verjongen, willen we de ambitie van onze partij waarmaken. En dat is om in 2024 met meer dan één iemand in de gemeenteraad te zetelen.”