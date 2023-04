Jaaroverzicht van stad brengt hoogtepunten van 2022 in beeld: “Een jaar om trots op terug te kijken”

Marc redt show van Finse metalband: “Paar uur voor optreden hun kapotte gitaar hersteld”

De Sint-Niklase gitaarbouwer Marc Terreur (61) heeft dinsdagavond het hachje gered van de Finse metalband Ensiferum. De zanger van de groep had enkele uren voor het optreden in De Casino een cruciaal element van zijn gitaar gebroken, waardoor de show in het water dreigde te vallen. Gelukkig bleek Marc het piepkleine wisselstukje in zijn atelier te hebben.