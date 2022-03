Jaar cel voor penningmeester die bijna 68.000 euro uit kas van kerkfabriek verduisterde

Sint-NiklaasLuc C. (64), gewezen penningmeester van de Kerkfabriek Sint-Johannes Bosco van Sint-Niklaas, is door de Dendermondse rechtbank veroordeeld tot een jaar cel. Hij verduisterde in twee jaar tijd bijna 68.000 euro uit de kas van de kerkfabriek.

De feiten vonden plaats tussen oktober 2017 en september 2019. C. maakte de Kerkfabriek Sint-Johannes Bosco bijna 68.000 euro armer. De centen versluisde hij naar eigen zak om er persoonlijke betalingen mee te doen en uitgaven te bekostigen. Bij de Kerkfabriek ontdekten ze dat er iets niet pluis was met de kas en toen de voorzitter C. daarover aansprak, gaf die de feiten toe. Ook bij een verhoor van de politie ging C. tot bekentenissen over.

Frappant was dat C., toen hij zijn verduisteringspraktijken in het najaar van 2017 startte, nog maar net voorwaardelijk vrij was. “De man is geen onbekende voor justitie”, benadrukte de openbaar aanklager tijdens het proces. “Verschillende voorgaanden heeft C. op zijn geweten, van valsheid over misbruik van vertrouwen tot verduistering. Zijn jongste veroordeling leverde hem drie jaar cel op, maar dat maakte blijkbaar weinig indruk want toen hij onder voorwaarden vrij kwam, deed hij gewoon voort.”

De man kreeg tijdens het proces bovendien nog een extra sneer omdat hij zelf niet kwam opdagen en zich liet vertegenwoordigen door een advocaat. “Hij durft niet eens zijn gezicht laten zien voor de rechtbank”, haalde de openbaar aanklager uit.

C.’s advocate nam voor hem het woord. “Hij weet dat hij fout was en hij zal dat rechtzetten: hij betaalt de kerkfabriek in stukken terug”, zei ze. “Een deel van de centen werd overigens gebruikt om een schuld van de vader, die ondertussen overleden is, af te lossen.”

Bovenop zijn gevangenisstraf van één jaar kreeg C. ook een effectieve boete 1.600 euro.