Interieur De Mey blaast 75 kaarsjes uit: “Kleinschalig blijven, is een bewuste keuze”

Sint-NiklaasInterieur De Mey in Brugsken in Sint-Niklaas viert dit jaar haar 75-jarig jubileum. De familiezaak van Bob De Mey en Barbara Boodts is de laatste nog échte ambachtelijke meubelspeciaalzaak in het centrum van de stad.

Interieur De Mey was in de vorige eeuw één van de vijf grote meubelzaken in het centrum van Sint-Niklaas. Nu 75 jaar later is de winkel, die werd gesticht door gootvader Edward, nog de enig overblijvende ambachtelijke meubelmaker in het winkelhart van de Wase hoofdstad. “Ik leerde de stiel van mijn vader en grootvader, maar spitste me meer toe op interieur en maatwerk”, zegt huidig zaakvoerder Bob De Mey, die samen met zijn echtgenote Barbara Boodts het familiebedrijf runt. “De manier waarop we werken is wel nog steeds dezelfde als vroeger. We hebben een eigen atelier en elk project voer ik zelf uit. Het zou ongetwijfeld meer rendabel zijn om met verschillende plaatsingsploegen te werken, maar daar kiezen we bewust niet voor. De sterkte van onze zaak is de kleinschaligheid en de persoonlijke aanpak. Van de eerste bespreking tot het uittekenen van de plannen en de plaatsing: ik wil er altijd zelf bij zijn. Zoiets kom je nog maar zelden tegen in onze branche.”

Architectuurprijs

Grootvader Edward De Mey bouwde in het verleden nog mee aan de beroemde Heirmanklok. Een levensgroot kunstwerk uit 1938 dat momenteel wordt bewaard en tentoongesteld in Graanstokerij Rubbens in wichelen. Ook Bob kan terugkijken op heel wat bijzondere realisaties. De inrichting van een woonboot in Gent, het maatwerk in één van de nieuwe lofts in het vroegere gebouw van De Post op de Grote Markt in Sint-Niklaas of het ontwerp en de plaatsing van de keuken van televisiekok Ilse D’hooge: het zijn maar enkele visitekaartjes die er voor zorgden dat Bob enkele jaren gelden de Architectuurprijs van de stad Sint-Niklaas in de wacht sleepte. Ondertussen openden ze ook hun tweede zaak bar-bara in de Ankerstraat in Sint-Niklaas. Die wordt opengehouden door Barbara en biedt een ruimer gamma aan van meubilair, decoratie en design.

De interieurzaak in Brugsken blijft nog steeds het kloppend hart van de familiezaak. “Het is een uitstervend ras dat nog zo’n grote meubelwinkel in het centrum van een stad openhoudt”, lacht Bob. “Maar verhuizen naar buiten de stad en een baanwinkel worden, wil ik niet. Het zou ongetwijfeld voor nog meer verkoop zorgen, maar dat is niet de manier waarop we met onze zaak willen werken. Kleinschalig blijven is onze sterkte en een bewuste keuze.”

