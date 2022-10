Interactieve expo ‘Oeps’ geeft andere kijk op klimaatproblematiek: “Maar nooit met een belerende vinger”

Sint-Niklaas Energiere­ke­ning van turnvereni­ging explodeert: “Een maande­lijks voorschot van 500 naar 8.000 euro... We móéten ingrijpen”

“Dit seizoen zullen we de rekening nog kunnen betalen, maar daarna niet meer.” Bij turnvereniging Kracht en Geduld uit Sint-Niklaas dreigt de energiefactuur maal 16 te gaan: van 500 naar 8.000 euro per maand. De vereniging neemt een hele reeks maatregelen, maar blijft realistisch. “Met zo’n factuur zullen we niet anders kunnen dan volgend jaar onze lidgelden opnieuw te verhogen.”

6 oktober