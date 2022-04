Ingenieursstudenten bouwen bamboe koepel aan jeugdhuis: “Duurzaam bouwproject dat nieuwe hotspot in Sinaai moet worden”

SinaaiEen team ingenieursstudenten van de Universiteit Gent heeft deze week een opvallende bamboe koepel ‘Do Bamboo’ gebouwd voor jeugdhuis Troelant in Sinaai. De constructie kwam er als voorbeeld van een duurzaam bouwproject. De open koepel moet een nieuwe hotspot worden in het dorp en de zomerbar van het jeugdhuis huisvesten.

Met een diameter van 12 meter overspant ‘Do Bamboo’ sinds deze week een groot deel van het grasplein voor jeugdhuis Troelant en sporthal Ter Beke. Een opvallende constructie die er niet zomaar werd neergezet, zo blijkt. “De structuur test de draagkracht van bamboe als duurzaam bouwmateriaal voor grootschalige constructies”, zegt professor Jan Belis van de Universiteit Gent, die zelf ook in Sinaai woont. “De kennis die we met dit project opdoen kunnen we nadien verder in theoretische modellen gebruiken. Bamboe is een alternatief en hernieuwbaar bouwmateriaal met een kleine ecologische voetafdruk.”

De koepel werd gebouwd door 22 tweedejaarsstudenten burgerlijk ingenieur-architect van de Universiteit Gent. “Voor hen was het een ideale manier om de theorie in de praktijk om te zetten”, aldus de professor. “Ze werkten plannen uit, testten verbindingen en stelden deze week de koepel op.”

Fien De Meester (20) uit Sinaai was één van de studenten die de handen uit de mouwen stak. “Met een project als dit ga je echt aan de slag met het lesmateriaal, en leer je enorm veel bij”, zegt ze. “In het begin was het wat zoeken naar de juiste manier van werken, maar al snel kregen we alles onder de knie. Ik ben alvast tevreden met het resultaat. Het is ook leuk dat ik ons werk veel zal kunnen blijven zien omdat ik zelf in Sinaai woon, en regelmatig voorbij dit plein kom.”

Aan de opbouw van de koepel werkten ook vrijwilligers van jeugdhuis Troelant mee. Het Sint-Niklase ingenieursbureau SBE sponsorde het project. “Op deze manier hopen we jongeren te inspireren en warm te maken voor een technische opleiding en job”, aldus Jan Thomas van SBE. Jeugdschepen Bart De Bruyne (Groen) hielp alles mee in goede banen leiden. “Met de komst van Do Bamboo is de site van Ter Beke niet alleen een mooie aandachtstrekker rijker, maar het wordt tijdens de zomervakantie ook een echte hotspot in het dorp”, weet de schepen. “Onder meer de zomerbar van jeugdhuis Troelant zal er onderdak in krijgen.”

Professor Jan Belis is met de koepel niet aan zijn proefstuk toe. Hij ontwierp eerder al experimentele constructies in Finland, Italië en China. Het ontwerp voor de koepel in Sinaai werd door een professionele jury gekozen uit 48 inzendingen. Ook de vrijwilligers van jeugdhuis Troelant waren gewonnen voor de constructie.

