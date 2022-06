Infomarkt over nieuw dorpsplein Ten Bos: stad stelt eerste plan voor

De plannen voor een vernieuwing van het dorpsplein waren al langer bekend. Nu zijn ook de eerste concrete ontwerpen klaar. “Als stadsbestuur zijn we bezig met een participatietraject voor de heraanleg”, zegt schepen voor Stadsontwikkeling Carl Hanssens (N-VA). “Na een geslaagde workshop over de verschillende scenario’s is een ontwerpteam aan de slag gegaan. Dat heeft een schetsontwerp opgeleverd van het vernieuwde dorpshart.”

Het eerste plan wordt op woensdag 22 juni tussen 17 en 19 uur voorgesteld tijdens een infomarkt in openlucht op Ten Bos. Inschrijven is niet noodzakelijk. “Het ontwerpteam en de stad zullen bijkomende vragen graag beantwoorden”, klinkt het. “Het is in deze fase, na een participatietraject van anderhalf jaar, niet meer de bedoeling om nog ingrijpende wijzigingen aan te brengen aan het ontwerp. Maar als we zaken over het hoofd hebben gezien, dan gaan we graag in op suggesties die het ontwerp nog beter kunnen maken.”