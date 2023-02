Inbrekers richten ravage aan in jeugdverblijf: “Er werd meer vernield dan dat er werd gestolen”

Nieuw, aangepast of geen plan voor Grote Markt? “We gaan opnieuw rond de tafel zitten met alle betrokken partijen”

Komt er een volledig nieuw, een aangepast of geen plan voor de Grote Markt? Dat was één van de centrale vragen tijdens het meer dan drie uur durend debat vrijdagavond in de gemeenteraad van Sint-Niklaas. Een duidelijk antwoord kwam er nog niet, maar schepen Carl Hanssens kondigde wel aan om opnieuw met alle betrokken partijen rond de tafel te gaan zitten. “Want niets doen is geen optie”, klonk het.