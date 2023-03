Inbrekers maken juwelen buit

Provincie­be­stuur weigert vergunning voor brasserie De Molen: Doel 2020 vraagt pop-up voor de zomermaan­den

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft zoals verwacht een omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe brasserie aan de molen in Doel geweigerd. De gemeente Beveren heeft aangekondigd in beroep te gaan. Het actiecomité Doel 2020 vraagt intussen een praktische oplossing voor de zomer in de vorm van een pop-up.