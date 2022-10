Inbrakenreeks in Sinaai en Belsele

In de Hooimanstraat in Sinaai krijgen vier woningen op één nacht inbrekers over de vloer. Ook de bewoners van 3 woningen aan de Stationswegel en aan de Kerkstraat in Belsele kregen ongewenst bezoek. Bij één van de feiten werd een vermoedelijke dader op camera betrapt. De politie is onderzoekt de zaak.