Inbraak aan Wijnveld

Temse Politie­rech­ter stuurt beklaagde met 2,69 promille in bloed naar dokter

A. moest zich dinsdagochtend voor de politierechter verantwoorden voor een stevig alcoholpromillage, waarmee hij nog achter het stuur van zijn voertuig was gekropen. De man was uitgenodigd op een feestje nadat een familielid ontslagen was uit het ziekenhuis.

28 juni