IN BEELD. ‘Buitengewoon’ brengt veel volk op de been: van gratis Lentedrink tot Makersmarkt

Hevige rookontwik­ke­ling door vergeten pot op vuur in Koningin Fabiola­park

Op een appartement op de 16de verdieping van het Koningin Fabiolapark in Sint-Niklaas is vrijdagavond hevige rookontwikkeling ontstaan. De bewoner was in slaap gevallen terwijl een pot eten op het vuur stond.