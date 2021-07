“Ik geef niet op, zeker nu niet”: peetvader van het Wase nachtleven Walter Vermeulen over wachten zonder perspectief

Sint-Niklaas “Het is heel hectisch”: medische labo’s en teststraat krijgen veel reizigers over de vloer voor PCR-test

30 juni Bij de start van de zomervakantie is het druk in alle staalafnamecentra en labo’s in Vlaanderen. Ook in Sint-Niklaas zijn er niet zoveel plaatsen meer vrij voor wie snel een PCR-test wil. Een overzicht van de mogelijkheden in de test- en afnamecentra in de Wase hoofdstad.