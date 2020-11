Hulpdiensten treffen vrouw in erbarmelijke leefomstandigheden aan

Sint-Niklaas Geen levende ziel meer op straat, zelfs voor de avondklok ingaat: Sint-Niklaas by night

27 oktober Het is heel stil in de stad. Geen horeca, geen verenigingsleven, geen ontmoetingen en nu ook geen mooie avonden meer. Iedereen blijft binnen, zelfs voor de avondklok het verplicht. Op straat is er amper nog een levende ziel te bespeuren. Voor u in beeld gebracht: Sint-Niklaas by night, op een herfstavond in het coronajaar.