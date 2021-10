Huisarts Joris Van Hove (60), bekend van het euthanasieproces, veroordeeld tot vier maanden cel wegens schriftvervalsing huurcontract

Sint-NiklaasHuisarts Joris Van Hove (60) uit Sint-Niklaas, die zich momenteel nog moet verdedigen in de veelbesproken euthanasiezaak rond Tine Nys , is maandag ook veroordeeld tot vier maanden celstraf. De Dendermondse rechter oordeelde hem schuldig aan schriftvervalsing van een huurcontract.

De arts Joris Van Hove staat momenteel nog voor de negentiende kamer van de Dendermondse rechtbank in het kader van het veelbesproken euthanasieproces. Drie artsen stonden aanvankelijk in Gent terecht wegens gifmoord, maar ze werden allemaal vrijgesproken. De familie van Tine Nys stapte tegen die uitspraak naar het Hof van Cassatie. Die oordeelde dat de vrijspraak van Joris Van Hove uit Sint-Niklaas niet voldoende gemotiveerd werd. Daardoor startte voor de correctionele rechtbank van Dendermonde een nieuw proces. De rechters moeten oordelen of Van Hove een fout maakte of niet, een celstraf kan hij niet meer krijgen, een te betalen schadevergoeding aan de familie wel.

Maar Van Hove is nu ook nog in een andere zaak veroordeeld. Hij is schuldig bevonden aan schriftvervalsing in de loop van 2018 in Sint-Niklaas. De arts zou het contract van een huurder van één van zijn appartementen in de Regentiestraat in Sint-Niklaas aangepast hebben om zo de huurder uit het pand te krijgen en een achterstallige huur van 10.000 euro te kunnen eisen. Er werd informatie op doorstreept en aangepast. De betrokken huurder was een vroegere zakenpartner van de huisarts en tussen de twee lopen nog diverse andere burgerlijke procedures.

“Vergissing”

De zaak rond de schriftvervalsing ging aan het rollen na een klacht met burgerlijke partijstelling. Voor het parket van Oost-Vlaanderen staat de schuld van Van Hove vast en ook de Dendermondse rechtbank volgt nu die stelling. Nochtans had de advocaat van Van Hove het tijdens zijn pleidooi gehad over “stemmingmakerij”. “Er was enkel een vergissing met een huisnummer en dat werd aangepast omdat de info anders niet klopte met de werkelijke woonsituatie. Meer niet”, klonk het. Voor de rechtbank zijn de feiten evenwel bewezen. Naast vier maanden cel, is Van Hove ook veroordeeld tot een boete van 1.600 euro.

