Huis van de Sint verwacht na corona weer 30.000 bezoekers: “Maar tijd dat gasten op elkaar gepakt rondleiding krijgen, is voorbij”

Nieuwkerken-Waas Den Dorsvlegel is volgens Gault&Millau ‘The place to meat’ in het Waasland: “Het vlees laten we hier minimum twee maanden rijpen”

Het restaurant Den Dorsvlegel in Nieuwkerken is één van de nieuwkomers in de bekende culinaire gids van Gault&Millau. De zaak bestaat als sinds 1993 maar het is vooral de laatste vijf jaar dat vader Stefaan en zoon Matthias Bogaert zich specialiseren in gerijpt vlees. Dat is ook de recensenten van Gault&Millau niet ontgaan die het restaurant ‘the place to meat’ voor het Waasland hebben gedoopt.

7 november