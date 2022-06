‘Huis in de straat’ geeft kwetsbare senioren eigen leefgemeenschap aan Heilig Hart

Sint-Gillis-Waas/Beveren Koen Daniëls (N-VA) kritisch tegenover verschui­ven ziekenwa­gen naar post Stekene: “Demotive­rend voor vrijwilli­gers”

Bij een aantal posten van de Hulpverleningszone Waasland klinkt gemor bij vrijwilligers over de reorganisatie van het ambulancelandschap. Dat is onder meer het geval in Beveren maar ook in Sint-Gillis-Waas. Koen Daniëls (N-VA) betreurt het verschuiven van de ziekenwagen naar de post Stekene.

3 juni