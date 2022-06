Houten rolschaatspiste is blikvanger van nieuwe editie foodtruckfestival Kantien Royal

Na een coronapauze van twee jaar slaat Kantien Royal tijdens het laatste weekend van juni opnieuw haar tenten op in Sint-Niklaas. Het foodtruckfestival dat begon in 2014 is ondertussen uitgegroeid tot een evenement met al meer dan 40 edities in 15 verschillende steden. Alles samen goed voor meer dan 300.000 bezoekers. “Cijfers die kunnen tellen”, weet organisator Chris Van Landeghem. “Ook in Sint-Niklaas severenen we het lekkerste eten uit de hele wereld, de beste wijnen, frisse pinten en zwoele cocktails. In een betoverende setting zorgen vintage dj’s voor een zomerse soundtrack en een positieve ambiance. Kantien Royal is één groot feest waar mensen elkaar vinden.”