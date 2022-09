Houtbriel twee weken afgesloten voor verkeer: eerste werkzaamheden voor heraanleg Grote Markt van start

Antwerpen Files op de Antwerpse Ring: defecte vrachtwa­gen en gat in de rijbaan zorgen voor moeilijke ochtend­spits

Het is een moeilijke ochtendspits op de R1, de Ring rond Antwerpen. Op de E17, vlak voor het oprijden van de Ring stond een defecte vrachtwagen. In de buurt van het viaduct van Merksem zijn dan weer herstellingswerken bezig, nadat er een gat in de rijbaan was ontstaan.

