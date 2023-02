Hotel Ibis draait opnieuw op volle toeren na corona: “Vredefeesten en BIM Festival zijn topweekends”

Sint-Niklaas Razzia in drugspand naast Crèmerie François: twee vermoede­lij­ke dealers gearres­teerd

De politie van Sint-Niklaas is vrijdagavond met veel machtsvertoon binnengevallen in een appartementsgebouw aan Zwijgershoek. Dat gebeurde na verschillende meldingen en klachten over druggebruik en dealing. Twee verdachten zijn gearresteerd en worden zaterdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde.